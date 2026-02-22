HALLOWEEN UKULÉLÉ FESTIVAL Montpellier

HALLOWEEN UKULÉLÉ FESTIVAL

Début : 2026-10-29

fin : 2026-11-01

Le Ukulélé Club de Montpellier organise son traditionnel festival de Ukulélé à Montpellier du 29 octobre au 01er novembre 2026

Plus d'informations prochainement .

Plus d’informations prochainement .

145 Rue Guillaume Janvier Montpellier 34070 Hérault Occitanie hisparamac@gmail.com

English :

The Ukulele Club of Montpellier organizes its traditional Ukulele Festival in the city from October 29th to November 01st 2026

More information coming soon

More information coming soon

