HALLOWEEN UKULÉLÉ FESTIVAL Montpellier

145 Rue Guillaume Janvier Montpellier Hérault
Début : 2026-10-29
fin : 2026-11-01
2026-10-29
Le Ukulélé Club de Montpellier organise son traditionel festival de Ukulélé dans la cité du 29 octobre au 01er novembre 2026
Plus d’informations prochainement
145 Rue Guillaume Janvier Montpellier 34070 Hérault Occitanie hisparamac@gmail.com
English :
The Ukulele Club of Montpellier organizes its traditional Ukulele Festival in the city from October 29th to November 01st 2026
More information coming soon
