Halte-jeux Circus Sévérac d’Aveyron
mardi 15 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Halte-jeux Circus
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-15
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-13 2026-12-08
Place au cirque ! Le relais petite enfance vous propose 4 dates pour découvrir les arts du cirque équilibre, motricité, manipulation d’objets et bonne humeur seront au rendez-vous !
Animé par la compagnie Chakana.
Spécialement pensé pour les 0-6 ans ! .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 7 70 15 54 87 cabriole.frseverac@gmail.com
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English :
Let the circus begin! The Early Childhood Center is offering four dates for you to discover the circus arts: balance, motor skills, object manipulation, and lots of fun are all on the agenda!
L’événement Halte-jeux Circus Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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