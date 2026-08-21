Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Halte-jeux Circus

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-15

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-09-15 2026-10-13 2026-12-08

Place au cirque ! Le relais petite enfance vous propose 4 dates pour découvrir les arts du cirque équilibre, motricité, manipulation d’objets et bonne humeur seront au rendez-vous !

Animé par la compagnie Chakana.

Spécialement pensé pour les 0-6 ans ! .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 7 70 15 54 87 cabriole.frseverac@gmail.com

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English :

Let the circus begin! The Early Childhood Center is offering four dates for you to discover the circus arts: balance, motor skills, object manipulation, and lots of fun are all on the agenda!

L’événement Halte-jeux Circus Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)