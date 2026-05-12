Hamlet Loft Cinémas Châtellerault
Hamlet Loft Cinémas Châtellerault dimanche 7 juin 2026.
Châtellerault
Hamlet
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:10:00
Date(s) :
2026-06-07
Alors même que les funérailles sont à peine achevées, Hamlet apprend par le fantôme de son père, défunt roi du Danemark, que sa mort est un crime perpétré par son oncle Claudius pour prendre sa place et que sa mère va s’unir à l’usurpateur du trône … .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hamlet
L’événement Hamlet Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- In The Mood for Love Loft Cinémas Châtellerault 15 mai 2026
- Oiseaux dans une ambiance pastorale rue du paradis Châtellerault 17 mai 2026
- Le Cid Loft Cinémas Châtellerault 17 mai 2026
- Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault 19 mai 2026
- TRIO AURA Théâtre Blossac Châtellerault 20 mai 2026