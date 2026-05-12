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Hamlet Loft Cinémas Châtellerault

Hamlet Loft Cinémas Châtellerault

Hamlet Loft Cinémas Châtellerault dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Châtellerault

Hamlet

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:10:00

Date(s) :
2026-06-07

Alors même que les funérailles sont à peine achevées, Hamlet apprend par le fantôme de son père, défunt roi du Danemark, que sa mort est un crime perpétré par son oncle Claudius pour prendre sa place et que sa mère va s’unir à l’usurpateur du trône …   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Hamlet

L’événement Hamlet Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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