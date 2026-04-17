Hamlet, l’essentiel Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Dans le cadre du mois de la santé mentale à Paris, nous invitons les élèves des écoles et collèges du 13ᵉ arrondissement mais aussi les parisien.nes à une représentation du spectacle « Hamlet, l’essentiel ».

Nous conseillons ce spectacle aux enfants à partir de 7 ans.

D’une durée de 50 minutes, ce spectacle est porté par 20 comédien·nes issu·es de structures médico-sociales du 13ᵉ arrondissement. Depuis trois ans, nous nous retrouvons tous les mardis pour faire du théâtre en musique autour de l’œuvre de William Shakespeare, dans le quartier.

Nous faisons de nos faiblesses des forces, de nos problèmes des solutions.

Nous avons adapté la pièce Hamlet et l’avons déjà jouée au Nouveau Gare au Théâtre, au Cirque Électrique.

Le spectacle a rencontré un beau succès. Nous avons été surpris de constater à quel point la pièce était accessible aux jeunes publics et combien ils ont été touchés. C’est ainsi qu’est née l’idée de proposer une représentation à destination du public scolaire du quartier. Une belle occasion de créer la rencontre et de faire du lien entre les habitant.es.

Il s’agit d’un projet culture-santé, financé en partie par la DRAC et l’ARS, l’ISA 13, le Foyer Kellerman et créé par la compagnie de théâtre Les Zones Humides.

La compagnie propose également aux classes, en amont de la représentation, un atelier théâtre de 1 h 30 ainsi qu’une rencontre autour de la pièce, afin de se familiariser avec le mythe d’Hamlet.

« Hamlet, l’essentiel ».



Un spectacle porté par 20 comédien.nes issu.es de 4 structures médico-sociales du 13 ème arrondissement de Paris.

Le vendredi 17 avril 2026

de 13h30 à 14h30

gratuit

le spectacle est gratuit, pour des raisons d’organisation nous vous demandons de réserver. Merci de votre compréhension.

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 105 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T16:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T17:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T13:30:00+02:00_2026-04-17T14:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://youtu.be/5sWFqDTVln8 +33661406353 cieleszoneshumides@gmail.com



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