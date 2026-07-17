Hanako Murakami, le regard qui brûle, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Hanako Murakami, le regard qui brûle 10 juillet – 31 octobre 2027 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-10T10:00:00+02:00 – 2027-07-10T13:00:00+02:00

Fin : 2027-10-31T14:00:00+01:00 – 2027-10-31T17:45:00+01:00

Depuis deux décennies, Hanako Murakami (née en 1984 à Tokyo) poursuit une vaste enquête sur les prémices de la photographie. Mariant recherche et poésie, Hanako Murakami alimente son travail d’études approfondies des médias historiques et des techniques photographiques alternatives. À rebours d’une approche fondée sur l’image fixe, elle interroge la photographie moins comme une technique que comme une manière de voir. Ses œuvres mettent l’accent sur des formes alternatives de génération d’images – des moyens de faire surgir le visible, fondamentalement différents des procédés connus, qu’ils soient industriels ou commerciaux. En déconstruisant les cadres conventionnels de la photographie, Hanako Murakami esquisse une réinvention du médium, entre spéculation, science et élan sensible.

Diplômée de l’Université de Tokyo et de l’Université des Arts de Tokyo, Hanako Murakami a poursuivi ses études au Fresnoy – Studio national d’art contemporain. Elle vit et travaille à Paris.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Depuis deux décennies, Hanako Murakami (née en 1984 à Tokyo) poursuit une vaste enquête sur les prémices de la photographie. Mariant recherche et poésie, Hanako Murakami alimente son travail d’études…

© Hanako Murakami