Hand In Cap de la compagnie NIYA, Bibliothèque, Wattrelos
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos
Informations pratiques
Hand In Cap de la compagnie NIYA Vendredi 2 octobre, 20h00 Bibliothèque Nord
réservation conseillées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:35:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:35:00+02:00
Il raconte la contrainte du corps par la danse, narre son immobilité par le mouvement, évoque ses différences, son anormalité, ses particularités. Il tend la parole au public, ouvre le dialogue sur nos relations à l’autre et surtout à celui qui est hors norme.
Tout public dès 6 ans. Réservation conseillée. Durée 35 minutes
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Dans un espace de jeu resserré, Jimmy Omoï développe une gestuelle à la dextérité captivante, faite d’ondulations et de pulsations. Danse nuits des bibliothèques
Droit réservé
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