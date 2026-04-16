Montpellier

HANDBALL MHB VS AIX

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Aix le 24 avril à 20h en Liqui Moly StarLigue

Venez soutenir votre équipe préférée !

Le FDI stadium de Montpellier accueille le match MHB Aix le 24 avril à 20h en Liqui Moly StarLigue

Venez soutenir votre équipe préférée ! .

1000 avenue du Val de Montferrand Montpellier 34090 Hérault Occitanie

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English : HANDBALL MHB VS AIX

Montpellier’s FDI stadium hosts the MHB Aix match on April 24 at 8pm in Liqui Moly StarLigue

Come and support your favorite team!

L’événement HANDBALL MHB VS AIX Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER