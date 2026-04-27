Handi Troyes Troyes
Handi Troyes Troyes jeudi 28 mai 2026.
Troyes
Handi Troyes
Place Alexandre Israël Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 17:00:00
Date(s) :
2026-05-28
.
Place Alexandre Israël Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 28 96 40 94 boukerfa.saadi.anissa@ladapt.net
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English :
L’événement Handi Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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