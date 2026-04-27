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Handi Troyes Troyes

Handi Troyes Troyes

Handi Troyes Troyes jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Place Alexandre Israël

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Troyes

Handi Troyes

Place Alexandre Israël Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :
2026-05-28

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Place Alexandre Israël Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 28 96 40 94  boukerfa.saadi.anissa@ladapt.net

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English :

L’événement Handi Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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