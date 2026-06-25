Hantise Malédiction Souterrain de la Porte Saint-Antoine Cusset

Informations pratiques

Cusset

Hantise Malédiction

Souterrain de la Porte Saint-Antoine Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

À l’occasion des fêtes d’Halloween, Monsieur Damien et la Ville de Cusset reviennent avec une nouvelle version Malédiction avec le jeu Hantise dans les souterrains de Cusset.

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Souterrain de la Porte Saint-Antoine Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

%C0 To celebrate Halloween, Mr. Damien and the City of Cusset are back with a new Mal%E9diction version of the game Hantise in the Cusset underground tunnels.

L’événement Hantise Malédiction Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations