Hantise Malédiction Souterrain de la Porte Saint-Antoine Cusset
samedi 31 octobre 2026 · Souterrain de la Porte Saint-Antoine · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Hantise Malédiction
Souterrain de la Porte Saint-Antoine Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
À l’occasion des fêtes d’Halloween, Monsieur Damien et la Ville de Cusset reviennent avec une nouvelle version Malédiction avec le jeu Hantise dans les souterrains de Cusset.
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Souterrain de la Porte Saint-Antoine Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
%C0 To celebrate Halloween, Mr. Damien and the City of Cusset are back with a new Mal%E9diction version of the game Hantise in the Cusset underground tunnels.
L’événement Hantise Malédiction Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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