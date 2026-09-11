Happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de musique et de danse de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s Samedi 19 septembre, 10h00 Conservatoire de musique et de danse de Lyon Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Le CNSMD ouvre ces portes pendant les Journées Européennes du Patrimoine !
Avec au programme, visite libre, chasse au trésor et happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s, samedi 19 septembre, entre 10h et 17h.
Conservatoire de musique et de danse de Lyon 3 Quai Chauveau, 69009 Lyon, France Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472192626 http://www.cnsmd-lyon.fr
Le CNSMD ouvre ces portes pendant les Journées Européennes du Patrimoine !
© Vincent Delesvaux
À voir aussi à Lyon (Rhône)
- FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026, Ramonville St Agne, Lyon 11 septembre 2026
- Vernissage exposition SANS AILES > solo improvisé au piano La Galerie de BosKop Lyon 11 septembre 2026
- ALIZÉE L’AMPHITHEATRE Lyon 12 septembre 2026
- Marché de potiers « Les Tupiniers du Vieux Lyon » Place Saint-Jean et dans les rues autour de la cathédrale – Vieux-Lyon – Lyon 5è 12 septembre 2026
- NUIT DE GNAOUA – Youness Aboulakoul, Gnaoua Roots, Nuri, Les SUBS, Lyon 12 septembre 2026