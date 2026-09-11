Happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de musique et de danse de Lyon · Lyon

Informations pratiques

Happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s Samedi 19 septembre, 10h00 Conservatoire de musique et de danse de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le CNSMD ouvre ces portes pendant les Journées Européennes du Patrimoine !

Avec au programme, visite libre, chasse au trésor et happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant(e)s, samedi 19 septembre, entre 10h et 17h.

Conservatoire de musique et de danse de Lyon 3 Quai Chauveau, 69009 Lyon, France Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472192626 http://www.cnsmd-lyon.fr

Le CNSMD ouvre ces portes pendant les Journées Européennes du Patrimoine !

© Vincent Delesvaux