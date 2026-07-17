Happy 100, Mr Kurtág ! | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 19:00 – 20:00

Gratuit : non Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions. Tout public

Ensemble Scorrevole : L.Leprêtre, voix – L.Berthomier, clarinette – B.Chemin et F.Billy, violons – G.Morin, alto – F.Girard, violoncelle – C.Lacovidou et L.Frochot, pianosÀ l’occasion du centenaire de György Kurtág, les musiciens rendent hommage à l’un des plus grands poètes de la musique contemporaine. Ce concert donne à entendre les aspects les plus marquants de la production du compositeur hongrois, à travers des œuvres comme ses quatuors à cordes, son Trio Hommage à Schumann ou encore des extraits des Kafka-Fragmente, des Játékok et des transcriptions de Chorals de Bach. Toutes ces pièces témoignent de son dialogue constant avec l’histoire de la musique, tout en dévoilant son univers intime, littéraire et profondément humain. Durée : 1HBilletterie en ligne (abonnements et plein tarif) ou au guichet selon horaires d’ouverture de la billetterie

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://billets.conservatoire.nantes.fr/home



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