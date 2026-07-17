Happy 100, Mr Kurtág ! | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes
jeudi 3 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 19:00 – 20:00
Gratuit : non Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions. Tout public
Ensemble Scorrevole : L.Leprêtre, voix – L.Berthomier, clarinette – B.Chemin et F.Billy, violons – G.Morin, alto – F.Girard, violoncelle – C.Lacovidou et L.Frochot, pianosÀ l’occasion du centenaire de György Kurtág, les musiciens rendent hommage à l’un des plus grands poètes de la musique contemporaine. Ce concert donne à entendre les aspects les plus marquants de la production du compositeur hongrois, à travers des œuvres comme ses quatuors à cordes, son Trio Hommage à Schumann ou encore des extraits des Kafka-Fragmente, des Játékok et des transcriptions de Chorals de Bach. Toutes ces pièces témoignent de son dialogue constant avec l’histoire de la musique, tout en dévoilant son univers intime, littéraire et profondément humain. Durée : 1HBilletterie en ligne (abonnements et plein tarif) ou au guichet selon horaires d’ouverture de la billetterie
Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://billets.conservatoire.nantes.fr/home
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