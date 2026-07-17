Happy 100, Mr Kurtág ! | Saison HMJ, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Happy 100, Mr Kurtág ! | Saison HMJ Jeudi 3 décembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;

Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T19:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T19:00:00+01:00 – 2026-12-03T20:00:00+01:00

Ensemble Scorrevole : L.Leprêtre, voix – L.Berthomier, clarinette – B.Chemin et F.Billy, violons – G.Morin, alto – F.Girard, violoncelle – C.Lacovidou et L.Frochot, pianos

À l’occasion du centenaire de György Kurtág, les musiciens rendent hommage à l’un des plus grands poètes de la musique contemporaine. Ce concert donne à entendre les aspects les plus marquants de la production du compositeur hongrois, à travers des œuvres comme ses quatuors à cordes, son Trio Hommage à Schumann ou encore des extraits des Kafka-Fragmente, des Játékok et des transcriptions de Chorals de Bach. Toutes ces pièces témoignent de son dialogue constant avec l’histoire de la musique, tout en dévoilant son univers intime, littéraire et profondément humain.

Durée : 1H

Billetterie en ligne(abonnements et plein tarif) ou au guichet selonhoraires d’ouverture de la billetterie

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}] [{« link »: « https://billets.conservatoire.nantes.fr/home »}, {« link »: « https://conservatoire.nantes.fr/acces/ »}]

Ensemble Scorrevole : L.Leprêtre, voix – L.Berthomier, clarinette – B.Chemin et F.Billy, violons – G.Morin, alto – F.Girard, violoncelle – C.Lacovidou et L.Frochot, pianos