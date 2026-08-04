HAPPY HOUR AVEC LE VIOLON HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

HAPPY HOUR AVEC LE VIOLON

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 18:00:00

fin : 2026-12-12 19:30:00

Date(s) :

2026-12-12

L’instrument le plus représenté dans l’orchestre est le violon on compte souvent trente musiciens en jouant sur scène !

Il est aussi une superstar du répertoire classique grâce aux nombreux concertos à la virtuosité ébouriffante qui lui ont été consacrés… Avec cet Happy Hour, le violon fera aussi bien entendre sa voix électrisante de soliste que sa sonorité de groupe, caressante ou pleine d’énergie. Trois musiciens de l’Orchestre du Capitole, le supersoliste Kristi Gjezi et les deux solistes Chiu-Jan Ying et Quentin Vogel, vont aussi montrer la qualité de leader du violon, en dirigeant l’orchestre tout en jouant de leur instrument. Un Happy Hour kaléidoscopique pour un instrument aux multiples facettes ! 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The most common instrument in the orchestra is the violin: there are often thirty musicians playing on stage!

L’événement HAPPY HOUR AVEC LE VIOLON Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE