Happy Hour de rentrée avec Upper Info Jeunes Jura Lons-le-Saunier
jeudi 24 septembre 2026 · Info Jeunes Jura · Lons-le-Saunier
Informations pratiques
Lons-le-Saunier
Happy Hour de rentrée avec Upper
Info Jeunes Jura 17 Place Perraud Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Animations, Partenaires culturels, Jeux & tombola, Tournois consoles, Lancement de la nouvelle carte avantages jeunes
Boissons et gourmandises offertes
Gratuit et accès libre .
Info Jeunes Jura 17 Place Perraud Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 02 55
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English : Happy Hour de rentrée avec Upper
L’événement Happy Hour de rentrée avec Upper Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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