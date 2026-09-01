Happy Hour de rentrée avec Upper Info Jeunes Jura Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Happy Hour de rentrée avec Upper

Info Jeunes Jura 17 Place Perraud Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 17:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Animations, Partenaires culturels, Jeux & tombola, Tournois consoles, Lancement de la nouvelle carte avantages jeunes

Boissons et gourmandises offertes

Gratuit et accès libre .

Info Jeunes Jura 17 Place Perraud Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 02 55

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English : Happy Hour de rentrée avec Upper

L’événement Happy Hour de rentrée avec Upper Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-26 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION