Happy Manif est de retour au Grand Palais !, Le Grand Palais, Paris

Informations pratiques

Happy Manif est de retour au Grand Palais ! 19 et 20 septembre Le Grand Palais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le chorégraphe David Rolland vous propose une découverte participative du monument en musique et en mouvement. Laissez-vous emporter dans une déambulation joyeuse, avec un casque-audio sur les oreilles et vivez un moment particulièrement réjouissant !

Venez en baskets, lâchez prise et vivez une expérience particulièrement divertissante !

Le Grand Palais 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France 0140134800 https://www.grandpalais.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandpalais.fr/fr »}] Cet édifice a été construit pour l’exposition universelle de 1900, vouée à la célébration de l’art, et était destiné dès l’origine à abriter les salons. La construction fut confiée à plusieurs architectes (Deglane pour le bâtiment principal ; Louvet pour la construction intermédiaire ; Thomas pour l’édifice parallèle au bâtiment principal ; Girault comme coordinateur de l’ensemble). Style néo-Louis 14 avec quelques références à l’art du XVIIIe siècle. Influence de l’art nouveau. Parements des façades en pierre de taille ; charpente de la nef en métal et en verre ; béton armé. Décor dû à divers artistes (Récipon pour les deux quadriges ; conception de la frise en mosaïque par Louis-Edouard Fournier et exécution par Guibert-Martin). Le bâtiment sert d’hôpital militaire durant la première guerre mondiale. Désaffecté pendant la période 1950-1960. A partir de 1965, aménagement des Galeries Nationales. L’ensemble comprend : la grande nef, les galeries nationales et le palais de la Découverte. Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées – Clemenceau RER : ligne C / Station : Invalides Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

Visite chorégraphiée par David Rolland

©GrandpalaisRmn