Happy Reading Party en collaboration avec la Librairie Dialogues GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest
Happy Reading Party en collaboration avec la Librairie Dialogues GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest jeudi 11 juin 2026.
Happy Reading Party en collaboration avec la Librairie Dialogues GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Jeudi 11 juin, 18h30 Tarif entrée : 15 €
La Galerie d’Art Le Comœdia et la libraire Dialogues vous invite à un moment convivial et original mêlant lecture et échanges, au cœur de l’exposition Arrêt sur images.
Soirée lecture & échanges à la galerie
Dans le cadre de l’exposition _Arrêt sur images_
La Galerie d’Art Le Comœdia et la libraire Dialogues vous invite à un moment convivial et original mêlant lecture et échanges, au cœur de l’exposition _Arrêt sur images_.
Bien que la lecture soit souvent considérée comme une activité solitaire, cette soirée vous invite à la vivre autrement : lire un même texte avec les personnes qui vous entourent, vous laisser porter par une ambiance commune au cœur de la galerie, puis échanger vos impressions, vos émotions et vos interprétations. Une expérience collective où chacun lit la même histoire, mais la découvre à sa manière.
La librairie Dialogues vous explique :
La lecture est-elle seulement un acte solitaire ? Découvre-t-on un livre, un.e auteur.rice uniquement en le lisant en silence chez soi ou dans les transports en commun ? Et si nous redonnions au livre tout sa place et son rôle premier ? Le plaisir, l’échange, le partage et l’évasion. Amoureux du livre ou tout simplement amateurs de nouvelles expériences, cette soirée est faite pour vous ! Rejoignez la Happy reading party Dialogues x Comoedia. Pendant une soirée, oubliez les contraintes du quotidien et votre téléphone et laissez-vous guider dans ce club de lecture version XXL. Au programme : lecture, dialogues et convivialité, apéro et visite de l’exposition du street artiste Speedy Graphito. Une occasion unique de ralentir, se reconnecter à la lecture et aux autres, et de redécouvrir la magie de la littérature dans un cadre insolite.
Apportez votre coussin pour vous installer confortablement et laissez la magie opérer. Des chaises sont également prévues.
Au programme
Un temps de lecture partagé
Des échanges dans une ambiance chaleureuse
Une visite de l’exposition
Un apéritif gourmand
Informations Pratiques
Date : Jeudi 11 Juin à 18h30
Lieu : Galerie d’art Le Comoedia – 35 rue du Château, Brest
Tarif entrée : 15 € | (comprend un livre offert, un apéritif gourmand et une visite de l’exposition Arrêt sur images du street artiste Speedy Graphito)
Informations & inscriptions
Renseignements et réservations sur :
www.librairiedialogues.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-11T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-11T20:30:00.000+02:00
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https://www.artcomoedia.fr/exposition/jeudi-11-juin-happy-reading-party-en-collaboration-avec-la-librairie-dialogues/
GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère
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