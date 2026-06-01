Happy Reading Party en collaboration avec la Librairie Dialogues, GALERIE D’ART LE COMOEDIA, Brest

Happy Reading Party en collaboration avec la Librairie Dialogues Jeudi 11 juin, 18h30 GALERIE D’ART LE COMOEDIA Finistère

Tarif entrée : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00

Soirée lecture & échanges à la galerie

Dans le cadre de l’exposition Arrêt sur images

La Galerie d’Art Le Comœdia et la libraire Dialogues vous invite à un moment convivial et original mêlant lecture et échanges, au cœur de l’exposition Arrêt sur images.

Bien que la lecture soit souvent considérée comme une activité solitaire, cette soirée vous invite à la vivre autrement : lire un même texte avec les personnes qui vous entourent, vous laisser porter par une ambiance commune au cœur de la galerie, puis échanger vos impressions, vos émotions et vos interprétations. Une expérience collective où chacun lit la même histoire, mais la découvre à sa manière.

La librairie Dialogues vous explique :

La lecture est-elle seulement un acte solitaire ? Découvre-t-on un livre, un.e auteur.rice uniquement en le lisant en silence chez soi ou dans les transports en commun ? Et si nous redonnions au livre tout sa place et son rôle premier ? Le plaisir, l’échange, le partage et l’évasion. Amoureux du livre ou tout simplement amateurs de nouvelles expériences, cette soirée est faite pour vous ! Rejoignez la Happy reading party Dialogues x Comoedia. Pendant une soirée, oubliez les contraintes du quotidien et votre téléphone et laissez-vous guider dans ce club de lecture version XXL. Au programme : lecture, dialogues et convivialité, apéro et visite de l’exposition du street artiste Speedy Graphito. Une occasion unique de ralentir, se reconnecter à la lecture et aux autres, et de redécouvrir la magie de la littérature dans un cadre insolite.

Apportez votre coussin pour vous installer confortablement et laissez la magie opérer. Des chaises sont également prévues.

Au programme

Un temps de lecture partagé

Des échanges dans une ambiance chaleureuse

Une visite de l’exposition

Un apéritif gourmand

Informations Pratiques

Date : Jeudi 11 Juin à 18h30

Lieu : Galerie d’art Le Comoedia – 35 rue du Château, Brest

Tarif entrée : 15 € | (comprend un livre offert, un apéritif gourmand et une visite de l’exposition Arrêt sur images du street artiste Speedy Graphito)

Informations & inscriptions

Renseignements et réservations sur :

www.librairiedialogues.fr

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