Happyend / Présentation de Mélusine Chauvet, Le Cratère, Toulouse

Happyend / Présentation de Mélusine Chauvet Jeudi 30 avril, 22h45 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T22:45:00+02:00 – 2026-05-01T00:45:00+02:00

Fin : 2026-04-30T22:45:00+02:00 – 2026-05-01T00:45:00+02:00

Happyend / de Neo Sora / 1h53 / Japon / Avec Hayato Kurihara, Yukito Hidaka, Ayumu Nakajima

Synopsis : Dans un futur proche à Tokyo, où la menace d’un séisme catastrophique plane sur la vie quotidienne, deux meilleurs amis rebelles s’apprêtent à terminer le lycée. Une nuit, ils font une farce lourde de conséquences à leur principal qui décide d’installer un système IA de surveillance dans leur l’établissement : coincés entre cette perte de liberté et une situation politique de plus en plus sombre, tous deux réagissent de manière contrastée, confrontant ainsi des différences qu’ils n’avaient jamais ressenties auparavant.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/happyend »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR2LD9H#showsession?id=emsx001100017751&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse