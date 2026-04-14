Harbin / Rencontre avec Kim Mi-kyung, Le Cratère, Toulouse

Harbin / Rencontre avec Kim Mi-kyung Mardi 21 avril, 21h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T21:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T21:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Harbin / de Min-ho Woo / 1h53 / Coree du Sud / Avec Hyun Bin, Jeong Min Park, Yeo-been Jeon

Synopsis : Des coréens lancent une attaque à Harbin contre les Japonais afin d’obtenir l’indépendance de leur pays.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/harbin »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR8NQIZ#showsession?id=emsx001100017719&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse