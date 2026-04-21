Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans Bourganeuf
Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans Bourganeuf samedi 4 juillet 2026.
Bourganeuf
Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans
Salle Confluences Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Samedi 4 juillet concert de l’Harmonie de Bourganeuf 20h. Dimanche 5 juillet concert de Zizim Orchestra 16h, suivi d’un repas festif. Buvette à l’entracte sur les deux jours. .
Salle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 060449204 jofell@wanadoo.fr
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English : Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans
L’événement Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest
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