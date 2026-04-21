Bourganeuf

Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans

Salle Confluences Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 juillet concert de l’Harmonie de Bourganeuf 20h. Dimanche 5 juillet concert de Zizim Orchestra 16h, suivi d’un repas festif. Buvette à l’entracte sur les deux jours. .

Salle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 060449204 jofell@wanadoo.fr

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English : Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans

L’événement Harmonie de Bourganeuf fête ses 150 ans Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest