Atelier herboristerie familiale Place du Champ de Foire Bourganeuf

Bourganeuf

Atelier herboristerie familiale

Place du Champ de Foire Office de tourisme Bourganeuf Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec une spécialiste des plantes, Geneviève Guitard, cueillez et découvrez les vertus de l’ortie. La balade cueillette sera suivie d’un atelier de fabrication de pesto, baume, shampooing solide, que vous conserverez.

Départ de l’Office de tourisme Sur réservation. .

Place du Champ de Foire Office de tourisme Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com

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English : Atelier herboristerie familiale

L’événement Atelier herboristerie familiale Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest