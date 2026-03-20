Micro-Folie femmes et arts Pôle des énergies Bourganeuf
Micro-Folie femmes et arts Pôle des énergies Bourganeuf mercredi 5 août 2026.
Micro-Folie femmes et arts
Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
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Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61
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English :
L’événement Micro-Folie femmes et arts Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest