Micro-Folie femmes et arts Pôle des énergies Bourganeuf

Micro-Folie femmes et arts 19 Route de la Cascade Bourganeuf 2026-08-05

Micro-Folie femmes et arts Pôle des énergies Bourganeuf mercredi 5 août 2026.

Micro-Folie femmes et arts

Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

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Pôle des énergies 19 Route de la Cascade Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 

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English :

L’événement Micro-Folie femmes et arts Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Creuse Sud Ouest

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