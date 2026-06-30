Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf
samedi 1 août 2026 · Tennis Club de Bourganeuf · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf
Tennis Club de Bourganeuf 26 rue du Colonel Coutisson Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pendant 15 jours, les matchs vont se succéder, en simples dames, messieurs, + 35 ans + 45 ans, doubles femmes, messieurs et mixtes. .
Tennis Club de Bourganeuf 26 rue du Colonel Coutisson Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine fmecheta.tcb@free.fr
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English : Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf
L’événement Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf Bourganeuf a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Creuse Sud Ouest
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