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Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf

samedi 1 août 2026 · Tennis Club de Bourganeuf · Bourganeuf

Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Tennis Club de Bourganeuf
Adresse
26 rue du Colonel Coutisson
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf

Tennis Club de Bourganeuf 26 rue du Colonel Coutisson Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Pendant 15 jours, les matchs vont se succéder, en simples dames, messieurs, + 35 ans + 45 ans, doubles femmes, messieurs et mixtes.   .

Tennis Club de Bourganeuf 26 rue du Colonel Coutisson Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine   fmecheta.tcb@free.fr

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English : Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf

L’événement Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf Bourganeuf a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Creuse Sud Ouest

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