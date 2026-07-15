Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Espace convivial

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Tout au long du festival, un espace de détente ombragé Place du Mail avec des jeux en plein (badminton, pétanque, molkky…) et des transat’ ! .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Espace convivial

L’événement Festival Flan ! Espace convivial Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest