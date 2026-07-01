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Exposition Tableaux de fleurs séchées Salle Marcel Duprez Bourganeuf

lundi 3 août 2026 · Salle Marcel Duprez · Bourganeuf

Exposition Tableaux de fleurs séchées Salle Marcel Duprez Bourganeuf

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
13:15:00
Lieu
Salle Marcel Duprez
Adresse
Place de l'Hotel de Ville
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Exposition Tableaux de fleurs séchées

Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 13:15:00
fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Exposition Tableaux de fleurs séchées par Frédérique Foucault.
Salle Marcel Deprez.
Entrée gratuite aux horaires de la mairie.   .

Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61  contact@bourganeuf.fr

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English : Exposition Tableaux de fleurs séchées

L’événement Exposition Tableaux de fleurs séchées Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest

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