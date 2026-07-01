Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud Salle Marcel Duprez Bourganeuf
mercredi 15 juillet 2026 · Salle Marcel Duprez · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud
Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud
Salle Marcel Deprez.
Entrée gratuite aux horaires de la mairie. .
Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 contact@bourganeuf.fr
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English : Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud
L’événement Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest
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