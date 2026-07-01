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Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud Salle Marcel Duprez Bourganeuf

mercredi 15 juillet 2026 · Salle Marcel Duprez · Bourganeuf

Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud Salle Marcel Duprez Bourganeuf

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle Marcel Duprez
Adresse
Place de l'Hotel de Ville
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud

Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud
Salle Marcel Deprez.
Entrée gratuite aux horaires de la mairie.   .

Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61  contact@bourganeuf.fr

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English : Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud

L’événement Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest

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