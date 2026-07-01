Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud Salle Marcel Duprez Bourganeuf

Informations pratiques

Bourganeuf

Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud

Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:30:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud

Salle Marcel Deprez.

Entrée gratuite aux horaires de la mairie. .

Salle Marcel Duprez Place de l’Hotel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61 contact@bourganeuf.fr

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English : Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud

L’événement Exposition Photos et émaux Mmes Blanche et Clavaud Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest