Bourganeuf

FLAN ! Festival Local Artistique Nomade

Place du mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Le FLAN ! revient pour une troisième édition toujours plus vivante et décalée !

Durant ces 3 jours, venez découvrir une marionnette géante, des spectacles de magie, cirque, danse, théâtre, standup mais aussi l’escape game de la tour Zizim, le concert de clôture, une balade et… bien sûr le concours du meilleur flan pâtissier !

Le soir vous pourrez regarder le coucher de soleil sur les toits de Bourganeuf autour d’un bon repas et devant le dernier spectacle de la journée !

Que vous veniez en famille, en solo, en duo, entre potes, nous vous promettons un moment FLANtastique (jeux de mots compris évidemment) ! .

Place du mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02 contact@instantslibres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FLAN ! Festival Local Artistique Nomade

L’événement FLAN ! Festival Local Artistique Nomade Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest