Festival Flan ! La géante 2 Bourganeuf
mercredi 5 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Festival Flan ! La géante 2
Place de l’hôtel de ville Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05 11:20:00
Date(s) :
2026-08-05
Une créature immense surgit au marché inquiétante, drôle, fascinante, et peut-être un peu affamée.
Après La Géante découverte au FLAN 2024, le Collectif Sur le Bord imagine une deuxième marionnette monumentale une chimère de quatre mètres de haut, entre ibis sacré, mante religieuse, guêpe et insecte mythologique.
À partir de 6 ans.
Accessible sourd et malentendant. .
Place de l’hôtel de ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02
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English : Festival Flan ! La géante 2
L’événement Festival Flan ! La géante 2 Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest
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