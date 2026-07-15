Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! La géante 2

Place de l’hôtel de ville Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-05 11:20:00

Date(s) :

2026-08-05

Une créature immense surgit au marché inquiétante, drôle, fascinante, et peut-être un peu affamée.

Après La Géante découverte au FLAN 2024, le Collectif Sur le Bord imagine une deuxième marionnette monumentale une chimère de quatre mètres de haut, entre ibis sacré, mante religieuse, guêpe et insecte mythologique.

À partir de 6 ans.

Accessible sourd et malentendant. .

Place de l’hôtel de ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! La géante 2

L’événement Festival Flan ! La géante 2 Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest