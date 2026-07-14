Informations pratiques

Bourganeuf

Braderie, brocante et marché du terroir

Centre ville Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Et si la pépite que vous cherchez se trouvait à Bourganeuf ? Venez chiner autour des places du bourg tout au long de la journée à l’occasion de la braderie, brocante et marché du terroir ! .

Centre ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 07 61

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English : Braderie, brocante et marché du terroir

L’événement Braderie, brocante et marché du terroir Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Tourisme