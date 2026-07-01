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AGENDA · Bourganeuf

Coupe du Monde Salle Maurice Cauvin Bourganeuf

mardi 14 juillet 2026 · Salle Maurice Cauvin · Bourganeuf

Coupe du Monde Salle Maurice Cauvin Bourganeuf

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Maurice Cauvin
Adresse
Rue du champs de Mars
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Coupe du Monde

Salle Maurice Cauvin Rue du champs de Mars Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Venez regarder dans la joie et la bonne humeur, la coupe du monde 2026!
Les matchs seront diffusés, en plein air, au boulodrome de la salle Maurice Cauvin, près du stade.

Boissons et planches à partager!!   .

Salle Maurice Cauvin Rue du champs de Mars Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine   Bourg.Anim@gmail.com

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English : Coupe du Monde

L’événement Coupe du Monde Bourganeuf a été mis à jour le 2026-06-30 par Creuse Tourisme

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