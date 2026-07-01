Coupe du Monde Salle Maurice Cauvin Bourganeuf

Informations pratiques

Bourganeuf

Coupe du Monde

Salle Maurice Cauvin Rue du champs de Mars Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez regarder dans la joie et la bonne humeur, la coupe du monde 2026!

Les matchs seront diffusés, en plein air, au boulodrome de la salle Maurice Cauvin, près du stade.

Boissons et planches à partager!! .

Salle Maurice Cauvin Rue du champs de Mars Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine Bourg.Anim@gmail.com

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English : Coupe du Monde

L’événement Coupe du Monde Bourganeuf a été mis à jour le 2026-06-30 par Creuse Tourisme