Coupe du Monde Rue des écoles Bourganeuf
jeudi 9 juillet 2026 · Rue des écoles · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Coupe du Monde
Rue des écoles Maison de la Famille Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:30:00
fin : 2026-07-09 00:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez regarder dans la joie et la bonne humeur,la coupe du monde 2026!
Les matchs seront diffusés, en plein ai,r devant la maison de la famille, près de l’hôpital.
Boissons et planches à partager!! .
Rue des écoles Maison de la Famille Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine Bourg.Anim@gmail.com
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English : Coupe du Monde
L’événement Coupe du Monde Bourganeuf a été mis à jour le 2026-06-30 par Creuse Tourisme
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