Coupe du Monde Rue des écoles Bourganeuf

Informations pratiques

Bourganeuf

Coupe du Monde

Rue des écoles Maison de la Famille Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09 00:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez regarder dans la joie et la bonne humeur,la coupe du monde 2026!

Les matchs seront diffusés, en plein ai,r devant la maison de la famille, près de l’hôpital.

Boissons et planches à partager!! .

Rue des écoles Maison de la Famille Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine Bourg.Anim@gmail.com

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English : Coupe du Monde

L’événement Coupe du Monde Bourganeuf a été mis à jour le 2026-06-30 par Creuse Tourisme