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Rallye-découverte Bourganeuf

Rallye-découverte Bourganeuf

Rallye-découverte Bourganeuf mardi 4 août 2026.

Adresse : Eglise St-Jean en Limousin

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Bourganeuf

Rallye-découverte

Eglise St-Jean en Limousin Bourganeuf Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Rallye-découverte Les couleurs de nos villages   .

Eglise St-Jean en Limousin Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47  mano.romo@orange.fr

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English : Rallye-découverte

L’événement Rallye-découverte Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest

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