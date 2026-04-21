Bourganeuf

Rallye-découverte

Eglise St-Jean en Limousin Bourganeuf Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Rallye-découverte Les couleurs de nos villages .

Eglise St-Jean en Limousin Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr

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English : Rallye-découverte

L’événement Rallye-découverte Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest