Rallye-découverte Bourganeuf
Rallye-découverte Bourganeuf mardi 4 août 2026.
Bourganeuf
Rallye-découverte
Eglise St-Jean en Limousin Bourganeuf Creuse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Rallye-découverte Les couleurs de nos villages .
Eglise St-Jean en Limousin Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr
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English : Rallye-découverte
L’événement Rallye-découverte Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest
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