Festival Flan ! Petit désastres Bourganeuf
mercredi 5 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Festival Flan ! Petit désastres
Place de l’hôtel de ville Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 17:45:00
Date(s) :
2026-08-05
Spectacle précédé d’une étape de création Cabosse Cie Kaméléonite .
Une cabosse naît, roule, danse, résonne… et nous entraîne sur les traces du cacao.
Petit désastres Marc Rigaud. Cie Légers demains
Un extraterrestre, un magicien… et quelques catastrophes très nécessaires.
Marc découvre qu’un petit être venu d’ailleurs s’est installé chez lui.
Pour communiquer avec lui, une seule solution lui apprendre à lire et à écrire. À partir de tours de magie ludiques, Petit désastres parle de lecture, de langage, de mots qui disparaissent, de règles absurdes et de la puissance très concrète de ce que l’on dit, lit et écrit.
À partir 7 ans.
Magie . 45min .
Place de l’hôtel de ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Flan ! Petit désastres
L’événement Festival Flan ! Petit désastres Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Bourganeuf (Creuse)
- Coupe du Monde Rue des écoles Bourganeuf 19 juillet 2026
- Atelier herboristerie familiale Place du Champ de Foire Bourganeuf 25 juillet 2026
- Tournoi d’été Tennis Club Bourganeuf Tennis Club de Bourganeuf Bourganeuf 1 août 2026
- Braderie, brocante et marché du terroir Bourganeuf 2 août 2026
- Exposition Tableaux de fleurs séchées Salle Marcel Duprez Bourganeuf 3 août 2026