Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Petit désastres

Place de l’hôtel de ville Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 17:45:00

Date(s) :

2026-08-05

Spectacle précédé d’une étape de création Cabosse Cie Kaméléonite .

Une cabosse naît, roule, danse, résonne… et nous entraîne sur les traces du cacao.

Petit désastres Marc Rigaud. Cie Légers demains

Un extraterrestre, un magicien… et quelques catastrophes très nécessaires.

Marc découvre qu’un petit être venu d’ailleurs s’est installé chez lui.

Pour communiquer avec lui, une seule solution lui apprendre à lire et à écrire. À partir de tours de magie ludiques, Petit désastres parle de lecture, de langage, de mots qui disparaissent, de règles absurdes et de la puissance très concrète de ce que l’on dit, lit et écrit.

À partir 7 ans.

Magie . 45min .

Place de l’hôtel de ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Petit désastres

L’événement Festival Flan ! Petit désastres Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Creuse Sud Ouest