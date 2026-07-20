Spectacle Record Avant première Le bourg Bourganeuf

Informations pratiques

Bourganeuf

Spectacle Record Avant première

Le bourg Jardins de l’Auberge de la Cascade Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04 02:00:00

Date(s) :

2026-08-04

18h Buvette

20h30 Spectacle Record de la Cie l’Engrenage

Spectacle en partenariat avec le festival LE FLAN

Et si on nous confisquait la musique ? Epopée d’un duo à la recherche de son histoire…

Dans un monde où la musique est interdite, un étrange duo se retrouve avec un piano sur les bras. La loi exige de s’en débarrasser, de le brûler, de le jeter au plus vite ! Mais l’instrument semble porter la trace de leurs souvenirs, et pourrait bien leur révéler quelques secrets…

Tout public · Avant-Première mondiale !

Théâtre et musique · 40 min .

Le bourg Jardins de l’Auberge de la Cascade Bourganeuf 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine auxbergesdesaintmartin@gmail.com

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English : Spectacle Record Avant première

L’événement Spectacle Record Avant première Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Creuse Sud Ouest