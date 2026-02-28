Saint-Bonnet-le-Froid

Harmonie et gourmandises

SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : 123 – 123 – 130 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15

Profitez d’une journée de détente avec accès à l’Expérience des Sources , complétée par un soin crânien Aube des Sources et un repas gourmand dans un restaurant partenaire.

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SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 65 66 contact@spa-hautplateau.com

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English :

Enjoy a relaxing day with access to the Sources Experience, complemented by a Aube des Sources facial treatment and a gourmet meal at a partner restaurant.

L’événement Harmonie et gourmandises Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme