Harmonie et gourmandises Saint-Bonnet-le-Froid
Harmonie et gourmandises Saint-Bonnet-le-Froid mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Bonnet-le-Froid
Harmonie et gourmandises
SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 123 – 123 – 130 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15
Profitez d’une journée de détente avec accès à l’Expérience des Sources , complétée par un soin crânien Aube des Sources et un repas gourmand dans un restaurant partenaire.
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SPA Les Sources du Haut Plateau Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 65 66 contact@spa-hautplateau.com
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English :
Enjoy a relaxing day with access to the Sources Experience, complemented by a Aube des Sources facial treatment and a gourmet meal at a partner restaurant.
L’événement Harmonie et gourmandises Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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