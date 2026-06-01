Harmonie Paloise, Halles de Pau, Pau
Harmonie Paloise, Halles de Pau, Pau dimanche 21 juin 2026.
Harmonie Paloise Dimanche 21 juin, 21h30 Halles de Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00
Dirigée par Margaret DOBBY, l’Harmonie paloise, orchestre historique de Pau, vous propose avec sa quarantaine de musiciens amateurs des airs ensoleillés et festifs.
Halles de Pau Halles de Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Dirigée par Margaret DOBBY, l’Harmonie paloise, orchestre historique de Pau, vous propose avec sa quarantaine de musiciens amateurs des airs ensoleillés et festifs.
© DR – Harmonie Paloise
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