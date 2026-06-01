Harmonie Paloise, Halles de Pau, Pau

Harmonie Paloise Dimanche 21 juin, 21h30 Halles de Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:15:00+02:00

Dirigée par Margaret DOBBY, l’Harmonie paloise, orchestre historique de Pau, vous propose avec sa quarantaine de musiciens amateurs des airs ensoleillés et festifs.

Halles de Pau Halles de Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dirigée par Margaret DOBBY, l’Harmonie paloise, orchestre historique de Pau, vous propose avec sa quarantaine de musiciens amateurs des airs ensoleillés et festifs.

© DR – Harmonie Paloise