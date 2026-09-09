Haroun Bonjour quand même Brest Arena Brest

Informations pratiques

Brest

Haroun Bonjour quand même

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Avec cinq spectacles à son actif, l’humoriste est connu pour son humour subtil et incisif. Il aborde des sujets sensibles et d’actualité avec une observation pointue et sans concession des incohérences de notre société. Son humour, souvent à double lecture, invite à la réflexion et rassemble un large public. Ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il revient avec un tout nouveau spectacle très attendu.

Informations pratiques

Les portes de Brest Arena ouvrent en général 1h à 1h30 avant le début du spectacle.

Plus d’informations seront ajoutées à J-2 sur le déroulé du spectacle, sur le site de la Brest Arena.

Réservation fortement conseillée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

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English :

L’événement Haroun Bonjour quand même Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue