Navire Amiral – Stéphane Lavoué, Ateliers des Capucins, Brest

Navire Amiral – Stéphane Lavoué 1 – 20 septembre Ateliers des Capucins Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T11:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Et si le théâtre et la marine partageaient plus qu’on ne l’imagine ? Avec Navire amiral, le photographe Stéphane Lavoué révèle des correspondances inattendues entre deux univers en apparence éloignés, mais unis par des gestes, des traditions et une histoire commune.

Après une première escale à la Comédie-Française, l’exposition se déploie aux Ateliers des Capucins dans une forme immersive. Point d’orgue des célébrations des 10 ans des Ateliers et intégrée aux 400 ans de la Marine nationale, elle trouve ici un écho tout particulier.

Pendant près de dix ans en résidence à la Comédie-Française, Stéphane Lavoué a exploré les coulisses du « navire amiral » du théâtre public français. Dans cet univers sans fenêtres, entre passerelles, cintres et cordages, il perçoit peu à peu une analogie troublante avec le monde maritime. Car autrefois, les marins occupaient les théâtres durant l’hiver, mettant leur maîtrise des nœuds, des poulies et du travail en équipage au service de la scène. De ces croisements sont nées des traditions encore bien vivantes.

Poussé par cette intuition, le photographe embarque ensuite à bord de trois bâtiments emblématiques de la Marine nationale : la FREMM Bretagne, le sous-marin Le Téméraire et le porte-avions Charles-de-Gaulle. Là aussi, gestes, rituels et organisation collective dessinent une forme de théâtralité du quotidien.

En entrelaçant ces deux corpus, Navire amiral compose un univers visuel singulier, à la frontière du réel et de l’imaginaire. Aux Ateliers des Capucins, près d’une centaine de photographies dialoguent avec un décor original de la Comédie-Française, dans une scénographie unique mêlant images et ambiances sonores.

Une invitation à embarquer pour un voyage immobile, à la rencontre de celles et ceux qui, sur scène comme en mer, oeuvrent en coulisse.

En partenariat avec La Comédie-Française et la Marine Nationale

Navire Amiral est labellisée 400 ans de la Marine Nationale et soutenue par la Fondation pour la Comédie-Française

Une exposition coordonnée par Fovearts

Commissariat : Stéphane Lavoué et Emmanuelle Hascoët

Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne 0298373600 https://www.ateliersdescapucins.fr/ https://www.instagram.com/capucinsbrest/;https://www.facebook.com/LesAteliersDesCapucins Inaugurés en novembre 2016, les Ateliers des Capucins constituent le pôle culturel, de loisirs et d’innovation qui a redessiné Brest. Structurés autour de la plus grande place publique couverte d’Europe, ses 35 000 m2 sont aujourd’hui explorés librement par des publics de tous âges et d’horizons divers : familles, enfants, sportifs, étudiants, entrepreneurs et touristes.

Chaque année, les Ateliers des Capucins accueillent entre 150 et 200 événements publics ou privés et enregistrent 2 millions de visites. 20 “Colocs” y sont hébergés : une médiathèque, un musée scientifique dédié à l’Océan, une salle de théâtre, une librairie, une salle de jeux en réalité virtuelle, un cinéma, une salle d’escalade, une salle de yoga, des boutiques d’art et d’artisanat, un atelier de brassage, des espaces de restauration, de coworking, La French Tech Brest + et Le Village by CA Finistère. En téléphérique – ligne C arrêt « Les Capucins »

En tramway – ligne A arrêt « Les Capucins ».

En bus – ligne 4 arrêt « Les Capucins ».

Parking souterrain payant à proximité.

Et si le théâtre et la marine partageaient plus qu’on ne l’imagine ? Avec Navire amiral, le photographe Stéphane Lavoué révèle des correspondances inattendues entre deux univers en apparence mais par…

©Stéphane Lavoué