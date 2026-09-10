Harry Potter s’invite à la Fnac Saint-Lazare avec Lunii FNAC Saint-Lazare Paris
samedi 19 septembre 2026 · FNAC Saint-Lazare · Paris
Informations pratiques
À cette occasion, le public pourra découvrir FLAM, le baladeur interactif de Lunii, à travers une expérience immersive aux couleurs du célèbre sorcier : défis interactifs, atelier d’écoute, découverte de contenus et offres exclusives rythmeront la journée.
En famille, petits et grands pourront ainsi tester FLAM et explorer une nouvelle façon de vivre les histoires, où l’écoute devient interactive et laisse toute sa place à l’imagination.
L’occasion de fêter les 25 ans de la saga
Pour prolonger l’expérience au-delà de cette journée événement, les familles pourront également retrouver la saga Harry Potter™ sur FLAM et poursuivre l’aventure à la maison. À travers des livres audio interactifs inspirés de l’univers du célèbre sorcier, les enfants sont invités à explorer Poudlard, suivre les aventures de Harry, Ron et Hermione et vivre une expérience d’écoute immersive qui stimule l’imagination.
Le samedi 19 septembre prochain, Lunii investit l’espace Forum de la Fnac Saint-Lazare pour une journée placée sous le signe de la magie et de l’univers Harry Potter.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 19h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00
FNAC Saint-Lazare 109 Rue Saint-Lazare (Passage du Havre) 75009 RDV à l’espace Forum, au dernier étage, côté mangaParis
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