Harvey Jay Dodgson • Aaramis • The Sly Donkeys SUPERSONIC Paris

HARVEY JAY DODGSON (22h00)

(Alt indie – Portsmouth, UK)

Harvey Jay Dodgson, artiste alternatif et indépendant de 24 ans, puise son inspiration dans le hip-hop et la soul. Ses chansons allient attitude et mélodie, portées par des paroles soignées et pleines de caractère. Avec des influences allant de Kasabian à Kendrick Lamar, en passant par Nina Simone et Kate Bush, ce musicien originaire de Portsmouth s’est produit sur les scènes de festivals tels que Glastonbury, l’Isle of Wight et Victorious, tout en jouant à guichets fermés lors de ses propres concerts à travers le pays. Après une tournée européenne avec Corella et une tournée britannique avec The Covasettes, il prévoit de sortir son quatrième EP cette année.

https://open.spotify.com/…/artist/1Db5sBCA80ZxlJBmklHKrr

AARAMIS (21h00)

(Indie rock – Villers-Cotterêt, FR)

Bercé à la Britpop et Shoegaze des 90’s, Aaramis navigue entre Indie Rock mélancolique toujours teinté d’espoir et une Pop enivrante et dansante. Il présente aujourd’hui son nouvel album qui sortira en décembre 2025 intitulé « Wild Life pt1 & pt2 » qui témoigne de cette dualité musicale.

Les 3 influences : Blur, Pavement & Alex G

THE SLY DONKEYS (20h00)

(Rock garage grunge – Paris, FR)

Entre garage rock, surf music et grunge, The Sly Donkeys balance des riffs nerveux, des refrains accrocheurs et une énergie brute taillée pour la scène.

Les 3 influences : Jack White, David Bowie, The Clash

Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Kasabian, Kate Bush & The Lottery Winners !

Le mercredi 22 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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