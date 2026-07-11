Informations pratiques

Sérignan

#HASHTAG DÉCLIC

Parc de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Un spectacle hip-hop vibrant qui explore nos vies connectées entre réel, virtuel et quête d’humanité.

#Hashtag Déclic explore la beauté troublante d’un monde où les corps s’inclinent devant les écrans, happés par le flux continu des réseaux sociaux. À travers une danse hip-hop à la fois puissante et ciselée, les interprètes révèlent l’empreinte, souvent imperceptible mais profonde, des technologies sur nos gestes, nos relations et notre manière d’être au monde. À la frontière du réel et du virtuel, la Compagnie Pockemon Crew signe un voyage sensible et virtuose, où la danse devient un langage pour interroger nos connexions numériques et renouer, peut-être, avec l’essentiel. .

Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr

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English : #HASHTAG DÉCLIC

A vibrant hip-hop show that explores our lives—connected between the real and the virtual—and our search for humanity.

L’événement #HASHTAG DÉCLIC Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34