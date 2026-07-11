#HASHTAG DÉCLIC Sérignan
vendredi 16 octobre 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
#HASHTAG DÉCLIC
Parc de la Cigalière Sérignan Hérault
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Un spectacle hip-hop vibrant qui explore nos vies connectées entre réel, virtuel et quête d’humanité.
#Hashtag Déclic explore la beauté troublante d’un monde où les corps s’inclinent devant les écrans, happés par le flux continu des réseaux sociaux. À travers une danse hip-hop à la fois puissante et ciselée, les interprètes révèlent l’empreinte, souvent imperceptible mais profonde, des technologies sur nos gestes, nos relations et notre manière d’être au monde. À la frontière du réel et du virtuel, la Compagnie Pockemon Crew signe un voyage sensible et virtuose, où la danse devient un langage pour interroger nos connexions numériques et renouer, peut-être, avec l’essentiel. .
Parc de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26 lacigaliere.billetterie@ville-serignan.fr
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English : #HASHTAG DÉCLIC
A vibrant hip-hop show that explores our lives—connected between the real and the virtual—and our search for humanity.
L’événement #HASHTAG DÉCLIC Sérignan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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