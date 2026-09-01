Hatha yoga à Pornic Noëveillard Pornic
jeudi 17 septembre 2026 · Noëveillard · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Hatha yoga à Pornic
Noëveillard Adresse exacte communiquée à la réservation Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:15:00
fin : 2026-10-22 18:15:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19 2026-11-26 2026-12-03 2026-12-10 2026-12-17 2026-12-24 2026-12-31 2027-01-07 2027-01-14 2027-01-21 2027-01-28
Séance de Hatha yoga avec Julia Martinuzzi
Au programme
Offrez-vous une parenthèse de douceur et de reconnexion à travers des cours de Hatha Yoga ouverts à tous, débutants comme pratiquants réguliers.
Pratique traditionnelle par excellence, le hatha yoga associe des postures douces (asanas), des exercices de respiration (pranayama) et des moments de relaxation pour relâcher les tensions et retrouver un équilibre corps-esprit.
Déroulement de la séance
Accueil et centrage
Exercices de respiration (pranayama)
Échauffement et enchaînement de postures en douceur, à votre rythme et sans recherche de performance
Temps de relaxation finale
Les bienfaits amélioration de la souplesse et de la mobilité, renforcement musculaire en douceur, apaisement du mental, réduction du stress et amélioration de la qualité du sommeil .
Noëveillard Adresse exacte communiquée à la réservation Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 37 13 41 martinuzzi.julia@gmail.com
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English :
Hatha Yoga Session with Julia Martinuzzi
L’événement Hatha yoga à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
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