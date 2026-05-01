Hatha Yoga et brunch Mayne de Boulède Monflanquin

Monflanquin

Hatha Yoga et brunch

Mayne de Boulède Boulède Haut Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Une séance de yoga avec Julie Hatha Yoga et brunch par Terres de Sens (cuisine colorée et savoureuse sans viande).

Une séance de yoga avec Julie Hatha Yoga et brunch par Terres de Sens (cuisine colorée et savoureuse sans viande). .

Mayne de Boulède Boulède Haut Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 35 38 00 home@boulede.com

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English : Hatha Yoga et brunch

A yoga session with Julie Hatha Yoga and brunch by Terres de Sens (colorful, tasty meat-free cuisine).

L’événement Hatha Yoga et brunch Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur de Bastides