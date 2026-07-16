Haute Couture Théâtre Le 13e Art Paris
mercredi 28 octobre 2026 · Théâtre Le 13e Art · Paris
Informations pratiques
Chorégraphe de tableau de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, première signature Waacking de l’histoire de l’Opéra de Paris (Roméo et Juliette, mise en scène Thomas Jolly), Josépha Madoki impose depuis plusieurs années son écriture chorégraphique comme l’une des plus singulières de la danse contemporaine.
Avec Haute Couture elle détourne les codes glacés de la mode pour en faire une arène chorégraphique : le podium devient ring et le défilé un manifeste. Sur scène, les silhouettes s’affirment, les regards se retournent et les normes explosent. Les corps sont montrés, vus et réapropriés.
Une pièce qui allie glamour assumé et geste de résistance, signée par la fondatrice du All World Waacking Festival au Grand Palais.
Du mercredi 28 octobre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 19h00 à 20h00
payant
De 35 à 45 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-28T20:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T20:00:00+02:00;2026-10-31T19:00:00+02:00_2026-10-31T20:00:00+02:00
Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis
https://le13emeart.com/les-evenements/haute-couture/ +33148285353 communication@le13emeart.com
Afficher la carte du lieu Théâtre Le 13e Art et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026
- Vernissage Art_me – installation artistique en soutien au peuple ukrainien, Maison de l’Europe de Paris, Paris 16 juillet 2026