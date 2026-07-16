Haute Couture Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Chorégraphe de tableau de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, première signature Waacking de l’histoire de l’Opéra de Paris (Roméo et Juliette, mise en scène Thomas Jolly), Josépha Madoki impose depuis plusieurs années son écriture chorégraphique comme l’une des plus singulières de la danse contemporaine.

Avec Haute Couture elle détourne les codes glacés de la mode pour en faire une arène chorégraphique : le podium devient ring et le défilé un manifeste. Sur scène, les silhouettes s’affirment, les regards se retournent et les normes explosent. Les corps sont montrés, vus et réapropriés.

Une pièce qui allie glamour assumé et geste de résistance, signée par la fondatrice du All World Waacking Festival au Grand Palais.

Du mercredi 28 octobre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

payant

De 35 à 45 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-10-29T19:00:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T20:00:00+02:00;2026-10-31T19:00:00+02:00_2026-10-31T20:00:00+02:00

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis

https://le13emeart.com/les-evenements/haute-couture/ +33148285353 communication@le13emeart.com



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