Hawaiian Pistoleros Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Western swing, Hawaiian music

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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