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Hawaiian Pistoleros Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Hawaiian Pistoleros Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Hawaiian Pistoleros Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Plaine de jeux La Halvêque

Adresse : 23 Rue Léon Serpollet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 18:00 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public 

Western swing, Hawaiian music

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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