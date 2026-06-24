Hawaiian Pistoleros Plaine de jeux La Halvêque Nantes
Hawaiian Pistoleros Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
Western swing, Hawaiian music
Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
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