Hayden Besswood La Mutante Lannion
samedi 11 juillet 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Hayden Besswood
La Mutante 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
HAYDEN BESSWOOD | 19h30
Projet solo de Quentin Le Gorrec, originaire de Saint Nazaire et maintenant basé à Nantes, Hayden Besswood s’inscrit dans une pop psychédélique aux références telles que Pond, MGMT, Tame Impala ou Forever Pavot.
Convaincu par la folk music de Neil Young à ses débuts, Hayden se passionne pour l’expérimentation studio et étoffe l’écriture de sa pop limpide, d’arrangements sophistiqués et de textures psychédéliques.
Attaché à la démarche DIY, son univers est riche, coloré, bancal et joyeux.
Une musique intemporelle mais bel et bien inscrite dans le présent.
Diffusion coupe du monde 1/4 finale | 21h00
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83
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English :
L’événement Hayden Besswood Lannion a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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