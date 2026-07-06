Hayden Besswood La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Hayden Besswood

La Mutante 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

HAYDEN BESSWOOD | 19h30

Projet solo de Quentin Le Gorrec, originaire de Saint Nazaire et maintenant basé à Nantes, Hayden Besswood s’inscrit dans une pop psychédélique aux références telles que Pond, MGMT, Tame Impala ou Forever Pavot.

Convaincu par la folk music de Neil Young à ses débuts, Hayden se passionne pour l’expérimentation studio et étoffe l’écriture de sa pop limpide, d’arrangements sophistiqués et de textures psychédéliques.

Attaché à la démarche DIY, son univers est riche, coloré, bancal et joyeux.

Une musique intemporelle mais bel et bien inscrite dans le présent.

Diffusion coupe du monde 1/4 finale | 21h00

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83

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English :

L’événement Hayden Besswood Lannion a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose