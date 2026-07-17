Hazebrouck au fil du temps, Office de Tourisme Destination Cœur de Flandre Hazebrouck, Hazebrouck
samedi 18 juillet 2026 · Office de Tourisme Destination Cœur de Flandre Hazebrouck · Hazebrouck
Informations pratiques
Hazebrouck au fil du temps 18 juillet et 8 août Office de Tourisme Destination Cœur de Flandre Hazebrouck Nord
Réservation en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Bailleul, Cassel ou Hazebrouck.
Un minimum de 12 participants est requis pour assurer cette visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T11:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T11:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00
Sur les traces d’Hazebrouck, ville d’histoire et de caractère
Entre architecture impériale, patrimoine religieux et grands espaces verts, découvrez une cité marquée par l’essor du chemin de fer, la puissance textile et une incroyable capacité de résilience après les conflits mondiaux.
Guidés par les traces de figures emblématiques comme l’Abbé Lemire, explorez une ville qui a su se réinventer et devenir aujourd’hui un véritable pôle culturel et patrimonial.
Une visite incontournable pour comprendre l’âme flamande, son histoire et ses traditions.
Réservez votre visite guidée et laissez-vous surprendre par l’énergie et le charme d’Hazebrouck !
NB : Rendez vous devant l’office de tourisme d’Hazebrouck
Office de Tourisme Destination Cœur de Flandre Hazebrouck Pl. du Général de Gaulle, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Plongez dans l’histoire captivante d’Hazebrouck, la ville du « marais aux lièvres », au carrefour de la Flandre et à deux pas de la Belgique.
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