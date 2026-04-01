HBCAM63 vs Pessac Place des Bughes Clermont-Ferrand
HBCAM63 vs Pessac Place des Bughes Clermont-Ferrand samedi 18 avril 2026.
Clermont-Ferrand
HBCAM63 vs Pessac
Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez soutenir les Volcaniques du HBCAM63 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !
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Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come and support the HBCAM63 Volcanics at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!
L’événement HBCAM63 vs Pessac Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-11 par Clermont Auvergne Métropole
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