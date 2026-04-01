HBCAM63 vs Pessac Place des Bughes Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

HBCAM63 vs Pessac

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez soutenir les Volcaniques du HBCAM63 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand !

.

Place des Bughes Maison des Sports Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and support the HBCAM63 Volcanics at the Maison des Sports in Clermont-Ferrand!

L’événement HBCAM63 vs Pessac Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-11 par Clermont Auvergne Métropole