HEBDOS DE L’ÉTÉ CONCERT SALOMÉ + CONCERT PSYCHO BELETTES Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-de-Calberte

HEBDOS DE L’ÉTÉ CONCERT SALOMÉ + CONCERT PSYCHO BELETTES

Espace Lauriol (sous à Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Soirée en 2 parties à L’Espace Lauriol 20h30 concerts de Salomé rap/electro suivi de Psycho Belettes , électro aux

mélodies déjantées Gratuit. Petite restauration et buvette sur place.

Les Hebdos de l’été reviennent avec une saison 2026 pleine de concerts !

Soirée en 2 parties à l’Espace Lauriol (sous à Mairie)

20h30 Salomé, rap/electro

L’enfant prodige du pays !!

Salomé explore les mots sur un fond de musique électronique. En douceur, ses performances questionnent sa place et celle de l’humain dans le monde, cherchant des formes d’espoir lucide. Salomé cherche à créer un espace/temps où les questions intimes font résonner des questions de société. Son univers en construction, à la fois vulnérable et rageur, cherche une issue comment et pourquoi, vivre?

21h30 Psycho Belettes , électro aux mélodies déjantées

Un duo habité, mouvementé, fluant de basses vrombissantes et de mélodies déjantées.

Dans un mélange de beats modernes et de sons bruts résolument rock des bas-fonds istanbuliotes, ces 2 amis

d’enfance se rassemblent pour des raisons viscérales le besoin de s’exprimer au-delà des frontières et l’envie de

faire danser les corps.

Composé d’un claviériste saxophoniste fou, chimiste de la loop au doigté acéré, et d’un bassiste guitariste qui noie sa

timidité dans un groove indus et une fuzz rugissante, ces derviches qui ont mal tourné se déchainent aussi bien sur

du rock prog anatolien que sur de l’électro psychédélique, entre la crise d’angoisse et la folie dansante.

La scène se transforme à leur arrivée en un joyeux foutoir, entre cambouis et paillettes, club et garage, ils crient, ils

chantent, ils se consument…

Gratuit

Petite restauration et buvette sur place. .

Espace Lauriol (sous à Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Two-part evening at L’Espace Lauriol: 8:30 p.m.: concerts by Salomé (rap/electro) followed by Psycho Belettes, an electro act with

trippy melodies Free admission. Light refreshments and drinks available on site.

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ CONCERT SALOMÉ + CONCERT PSYCHO BELETTES Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère