Hébert on air #2 : session freestyle Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Hébert on air #2 : session freestyle Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS vendredi 17 avril 2026.
L’évènement est co-organisé avec la radio Raptz. Hébert on Air est préparé avec les jeunes artistes qui fréquentent le studio son du centre et la radio. La soirée est ouverte à tous les jeunes qui voudraient participer au plateau ou simplement dans le public.
Une première partie d’interview se questionnera sur la dépolitisation du rap, la seconde partie d’émission est consacrée aux freestyles.
Viens participer à l’enregistrement radio de la troisième session freestyle du studio du Centre Jean-Michel Martial.
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Plus de renseignements au 06.73.48.65.91 ou à l’accueil du centre.
Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 26 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
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